Ünlü hukukçu hayatını kaybetti

Rona Aybay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Barolar Birliği, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Acı kaybımız, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları önceki dönem başkanlarından değerli değerli bilim insanı Prof. Dr. Rona Aybay'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." dedi.

RONA AYBAY KİMDİR?

İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesini 1959 yılında tamamladıktan sonra, 1964 yılında Columbia Üniversitesinde mukayeseli hukuk masterını yaptı.

Profesör unvanını aldıktan sonra, ODTÜ'de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi bölümünde dekan yardımcılığı görevi yaptı.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Savaşım Komisyonu ile Bosna Hersek'teki İnsan Hakları Mahkemesinin kurduğu 1996'dan 2003'e kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş yargıçlık görevinde bulundu.

Hukukçu, akademisyen, yazar Aybay son olarak Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.