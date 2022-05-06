Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun yanına gitmek için yola çıktı! İşte Süleyman Soylu ve Özdağ arasında anbean yaşanan gelişmeler...Spor Toto 1.Lig: Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Denizlispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'e yapılan şampanyalı doğum günü sürprizi eleştirildi! "Ramazan biter bitmez coştunuz"Ünlü hukukçu hayatını kaybettiPınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'e dört yıl dört ay hapis istemi!'Yoksun' şarkısı dillere pelesenk olan Naz Ölçal'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Küçücük kızken şimdi güzeller güzeli genç kız olmuş!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ünlü hukukçu hayatını kaybetti

Ünlü hukukçu hayatını kaybetti

Akademisyen, yazar ve hukukçu Prof. Dr. Rona Aybay hayatını kaybetti. Aybay, 7 Mayıs Cumartesi günü toprağa verilecek.

Ünlü hukukçu hayatını kaybetti

Rona Aybay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Barolar Birliği, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Acı kaybımız, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları önceki dönem başkanlarından değerli değerli bilim insanı Prof. Dr. Rona Aybay'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." dedi.

RONA AYBAY KİMDİR?

İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesini 1959 yılında tamamladıktan sonra, 1964 yılında Columbia Üniversitesinde mukayeseli hukuk masterını yaptı.

Profesör unvanını aldıktan sonra, ODTÜ'de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi bölümünde dekan yardımcılığı görevi yaptı.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Savaşım Komisyonu ile Bosna Hersek'teki İnsan Hakları Mahkemesinin kurduğu 1996'dan 2003'e kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş yargıçlık görevinde bulundu.

Hukukçu, akademisyen, yazar Aybay son olarak Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT