Asil Nadir kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Eşi kimdir?

Eşinin 1 Mayıs’ta 78 yaşına basacağını ve kızlarının da o tarihte doğmasını beklediklerini söyleyen Nur Nadir kızlarına ‘Asil’in tersi olan ‘Lisa’ ismini vereceklerini belirtti.

Doğacak bebekleri için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Nur Nadir, "Önemli olan çocuğumuzun sağlıklı olması, bu Asil Bey'in ilk kız çocuğu olacak. Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" dedi.

Asil Nadir, 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zengin isimlerinden birisiydi. 1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Uzun yıllar KKTC’de yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü Londra’da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünü iş adamı Asil Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye'ye iade edildi. Nadir, daha sonra serbest kaldı ve Ada'ya dönüş yaptı. Ada'ya dönüşünce medya patronluğuna kaldığı yerden devam eden Asil Nadir'in, bir de Geçitkale Havaalanı işletmeciliği bulunuyor. Nadir'in önümüzdeki günlerde Geçitkale Havaalanı ile ilgili bazı projeleri de açıklaması bekleniyor.

ASİL NADİR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941 tarihinde Kıbrıs’ın Lefke şehirinde, dünyaya geldi. Çocukluğunda Magosa'nın Maraş bölgesinde gazete satarak büyüdü. Magosa'da Maronit Eleni’nin evinde kiracı olarak oturuyorlardı. Ablasının adı Meral kız kardeşinin adı ise Bilge idi. İlkokulu Gazi ilkokuluna, orta ve liseyi Kıbrısta tamamladı. Babası Kıbrıs’ta ilk otobüs şirketini kurdu.

1955 yılında başlayan EOKA saldırıları Kıbrıs’ın üzerine kabus gibi iner. Tüm Kıbrıs’ta olduğu gibi Nadirlerin yaşamında da yok olur huzur.

1961 yılında ailesinin Londra'ya taşınması ile 22 yaşında yeni bir hayata başladı. Bu dönemde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okumaktaydı.

Kısa zaman sonra Londra'da Commercial Road'da bulunan bir cash-and-carry konfeksiyon şirketi olan Wear Well'i satın aldı.

1974 Barış Hareketi sonrasında Kuzey Kıbrıs'a gelerek Rumlardan geriye kalan işletmeleri değerlendirdi. 70'li yılların başında şirket yılda bir milyon sterlin gelir getirmeye başlamıştı. O dönemde İngiltere'de zarar eden Polly Peck şirketinin hisselerini satın aldı. 1985 yılının başlarında ise özel serveti çoktan 500 milyon sterlini aşmıştı.

1980'lerin ortasında Polly Peck, İngiltere'nin en büyük grupları arasına girmeyi başardı. Polly Peck, Fransız meyva dağıtım şirketi ve Japon elektronik şirketi Sansui'nin hisselerini satın aldı. Polly Peck, Türkiye'de de Güneş, Günaydın gazeteleri ve Gelişim Yayınları'nın yeni sahibi Vestel şirketinin de kurucusu oldu.

Türk kamuoyu, İngiliz pasaportlu Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir ile 1980 yılında tanıştı. Asıl çıkışını 1984 yılında yaptı. Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirmişti. Ayrıca risk üslenme bazında dünyanın 15 gözü pek işadamı arasında kabul ediliyordu.

Dönemin Türkiye Başbakanı Turgut Özal'ın tavsiyesi ile 1988 yılında Günaydın gazetesini satın alarak Türk basın dünyasına girdi. Güneş ve Gelişim dergi gruplarını da bu ilk satışın hemen ardından satın aldı. Türkiye'de özellikle basın sektöründeki yatırımları ile ve Vestel'in kurucusu olarak tanındı.

1989 yılında tarım, gıda, tekstil, elektronik, denizcilik, turizm ve medya alanlarında bir imparator olarak kabul ediliyordu.

1990 yılında İngiltere Borsası'nda işlem gören Polly Peck şirketinin hisselerinde yapay artış sağlamak amacıyla şirket içi alım yaptığı gerekçesiyle suçlandı. Suçlama, borsadaki hisselerden kaçışı getirince şirket büyük bir mali krize girdi. İngiltereAğır Dolandırıcılık Masası, Nadir'i zimmetine para geçirmekle suçlayarak mal ve para varlığının dondurulması için Yüksek Mahkeme'den karar çıkarttı. Tutuklandı, 3,5 milyon sterlinlik kefaletle serbest bırakıldı. 1993 Mayıs'ında İngiltere'deki gümrüksüz bir küçük havaalanından KKTC'ye kaçtı.

15 Aralık 1990 tarihinde aleyhine 18 hırsızlık suçu ileri sürülüyordu. Kasım 1991'de ise bu suçlamaların sayısı 76'ya ulaşmıştı. 1992 yılının Haziran ayında ise suçlarının sayısı 76'dan 30'a düşürüldü. 93 Eylül'ünde yargılanmasına karar verildi. Mayıs 93'te, doğduğu ülkeye kesin dönüş yaparak hayatında yeni bir dönemi başlattı.

Asil Nadir'in basında sıkça yer alan eski eşi Ayşegül Tecimer de tarihi eser kaçakçılığından yargılanırken yurtdışına kaçtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halen kontrolünde olan şirketler şunlardır: Crystal Cown, Olive Tree, Unipac fabrikası, ICP ilaç fabrikası, Sunzest paketleme tesisleri, Sunzest konsantre fabrikası, Wearwell konfeksiyon, Traveloz, Safeco Sigorta, Kend Bank, AN Grafik, Benlarit limited, Derece Lim, Cemar Ar.

17 yıllık sürgünden sonra Nadir, 2010 yılında İngiliz Hükümetiyle anlaşma neticesinde İngiltere'ye dönmeye karar verdi. Asil Nadir, yapılan anlaşmaya göre mahkeme süresince tutuklanmadan davası yeniden görülmeye başlanacak. Mahkeme heyeti 20 Ağustos 2012 tarihinde Asil Nadir’i kendisine yöneltilen 13 davanın 10'dan suçlu buldu. 23 Ağustos 2012'de 10 yıl hapse mahkum edildi.

2013 yılında İngiltere'deki mahkeme Asil Nadir'in mağdur bıraktığı yatırımcılara 5 milyon sterlin ödemesi durumunda cezasının geriye kalanınını Türkiye'de çekmesini kararlaştırdı. İngiltere'de haberlerde Asil Nadir'in toplam 5 sene hapis yattıktan sonra çıkabileceği yer aldı.

Evlilikleri:

1.evliliği: 16 yaşındaki Ayşegül Tecimer (d.1953) ile 1969 yılında evlendi. 1989 yılında boşandı. Bu evlilikten Birol (d.1965) ve Serhan (d.1976) adında iki oğlu var

2.evliliği: 6 Aralık 2005 tarihinde kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur ile evlendi.

Asil Nadir'i İngiltere 21 Nisan 2016 gününde Türkiye’ye iade etti. Ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.