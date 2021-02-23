Ünlü iş adamı Bill Gates, Elon Musk'a da değinerek kripto para yatırımcılarını uyardı!

Uzun süre boyunca yükselişte olan Bitcoin sert bir şekilde düşüşe geçti. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren bu düşüşün ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bir açıklama yaptı ve piyasada spekülatif hareketlerin olduğunu belirtti.

Elon Musk, Bitcoin'in yükselmesini tetikleyen ünlü isimlerden birisiydi. Musk, Bitcoin yatırımı ile, 2020'de Tesla arabasını satarak ettiği kardan daha çok kar etti.

Dalgalanmaların sert olduğu bir piyasa olan kripto para piyasası hakkında Bill Gates yatırımcıları uyardı.

'ÇOK PARASI OLMAYIP BU İŞE GİRMEYE ÇALIŞANLAR BENİ ENDİŞELENDİRİYOR'

Bill Gates konuşmasında, "Elon’un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor. Bitcoin’in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Bitcoin Elon için uygun. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var. Biz bir çıktısı olan şeylere yatırım yapıyoruz. Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor. Gates Vakfı olarak dijital para birimine yatırım yapıyoruz biz de. Fakat bizimkinde kimin ne yaptığı belli oluyor. Dijital para iyi bir şey." ifadelerini kullandı.