Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Kuruluşu 1964 yılına dayanan gömlek markası Dufy’nin kurucusu Yusuf Bayat geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Bayat’ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Yusuf Bayat 2000 yılında Almanya’da 8 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasında ağır yaralanmıştı. Bayat’ın kafatası ve kaburgalarında kırıklar oluşurken uzun süren bir tedavi sürecine girmişti.

CEBECİ GRUBU’NA KATILMIŞLARDI

2016 yılında Cebeci Grubu'nun bünyesine katılan şirketin yurt içinde 35 mağazası bulunuyor.