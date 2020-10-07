Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Jak Kamhi, kariyeri boyunca çok sayıda başarıya imza attı. Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar boyunca yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevini yürüttü.

1991'de Türkiye’nin dış tanıtımına katkıları dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kamhi'nin vefat haberini Türk Yahudi Toplumu duyurdu.

Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi&toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz."

Jak Kamhi'nin ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

JAK KAMHİ KİMDİR?

Jak Kamhi 13 Haziran 1925'te İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Ev aletleri üzerine üretim yapan Profilo Holding yönetim kurulu başkanı ve kurucusu ünlü iş adamı Jak Kamhi; Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır. Jak Kamhi, ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır.

Jak Kamhi, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925 yılında doğdu. İstanbul'da hayata gözlerini açan Kamhi, Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Mezuniyetinin ardından Fransa"da “çelik konstrüksiyon” konusunda ihtisas yapan Kamhi, Çelik inşaat, metal eşya ve elektronikte birçok ilklerin Türkiye'de üretilmesinde öncü oldu.

Jak Kamhi, Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanıydı. Kamhi, İstanbul Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Fransız İş Konseyi ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) kurucusuydu.

TÜSİAD'da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan Kamhi, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk ve tek Türk üyesi olarak 12 yıl hizmet verdi. 1991 ve 2007 yıllarında iki kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na, 1992"de İstanbul Üniversitesi tarafından “Fahri Mühendislik Doktorluğu” unvanına layık görüldü. Uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle Fransa hükûmeti tarafından 1991 yılında Legion d'Honneur nişanı, 1997'de de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Commandeur dans l'Ordre National du Merite, 2003 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından Commander of the Order of the Spanish Civil Merit nişanlarına layık görüldü. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlar Odası Yayınları tarafından basılan "Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler - 4369 sayılı Kanun" (ASMMMO Yayınları No:13, Ankara 1998) isimli eseri mevcuttur. Ödülleri arasında; 1992 yılında Türk-Amerikan Dostluk Konseyi tarafından verilen liderlik ödülü, 2003 yılında Türkiye Hahambaşılığı-Türk Yahudi Cemaati"nin “Takdir ve Teşekkür” plaketi bulunmaktadır. Jak Kamhi son olarak "Gördüklerim Yaşadıklarım" adlı yaşam öyküsünü kaleme almıştır. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilen Jak Kamhi, 3 çocuk ve 7 torun sahibidir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Jak Kamhi, 7 Ekim Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.