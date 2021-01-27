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Ünlü iş adamına şirketinin önünde silahlı saldırı!

İstanbul Zekeriyaköy'de iş adamı Enver Ocak'a şirketinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Beyaz bir otomobille Ocak'ın önünü kesen kimliği belirsiz şahıslar defalarca ateş etti. Vücudundan yara alan Ocak, apar topar araçla özel bir hastaneye götürüldü.

Ünlü iş adamına şirketinin önünde silahlı saldırı!

Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, şirketinden çıkan iş adamı Enver Ocak, otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar iş adamı Ocak’a birkaç el ateş ettikten sonra hızla uzaklaştı. 

YARALI KURTULDU

Olayın ardından yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şirketteki çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ünlü iş adamına şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Şahısların geldiği otomobilin plakasını ve eşkallerini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise fotoğraflama yaparak delilleri topladı.

Ünlü iş adamına şirketinin önünde kurşun yağdırdılar!

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