Ünlü iş adamından şahitlik ettiği çifte öğütler

SANKO Holding'in Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, nikah şahitliğini yaptığı çifte nasihatte bulunarak, "İtaat edeceksin rahat edeceksin" dedi.

Ünlü iş adamı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Fidan Çınkı- Mehmet Sezer çiftinin nikah merasimine katıldı. İş adamı Konukoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın kıydığı nikah merasiminde çifte şahitlik yaptı.

Geline çeyrek altın hediye eden Konukoğlu, "Kim kimin ayağına basıyor, anlaştınız mı" sorusuyla davetlileri güldürdü.

Konukoğlu, evlilik cüzdanını teslim alan geline "Kızım iki nasihatte bulunacağım" diyerek, öğütlerini sıraladı. Konukoğlu, "Kızım itaat edeceksin, rahat edeceksin. Yoksa yandın. Oğlum aynı öğüt senin için de geçerli. Ben, bugüne kadar hanımım ne dediyse, "peki" dedim. Ben de ne dediysem, hanımım peki dedi. O zaman kavga olmuyor. Kulaklarımızı tıkayacağız dışarıya, kim ne derse desin birbirinize sahip çıkacaksınız" diye konuştu.

Konukoğlu ve davetlilerin çifti tebrik etmesinin ardından merasim sona erdi.

Kaynak: İHA