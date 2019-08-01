Ünlü iş adamının damadının fabrikası yandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner'in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Tellikavak mevkiinde Organize Sanayi Sitesi alanında bulunan Kürşat Zeytincilik Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık, Burhaniye, Gömeç İtfaiye Grup Amirlikleri'ne ait yaklaşık 12 arasöz 2 su tankeri ve kalabalık itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelediği yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol edilebildi. Zeytinyağı fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA