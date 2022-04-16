Ünlü isim Alice Irving'in itirafı tüyleri diken diken etti: "Babamın vurularak öldüğü bir rüya gördüm, iki hafta sonra..." Bir OnlyFans yıldızı olan Alice Irving rüyasında gördüğü olayların gerçek hayatta meydana geldiğini anlatarak şoke etti. 12 yaşındayken babasının vurularak öldürüldüğü bir rüya gördüğünü belirten Irvıng, babasının rüyadan iki hafta sonra silahla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

1 9 Rüyasında gördüğü olayların gerçek hayatta başına geldiğini anlatan birçok insan bulunuyor. Çoğu zaman bu kişilerin özel güçleri olduğu veyahut yaşananların tesadüf olduğu ifade belirtiliyor.