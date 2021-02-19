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Ünlü isimden Bakan Koca'ya çağrı: Desteklerinizi bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sağlık çalışanlarının sokak hayvanlarını da ihmal etmediğine dair bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, bugün Bakan Koca'nın paylaşımına "Hayvansever bir yasa çıkması konusunda desteklerinizi bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Ünlü isimden Bakan Koca'ya çağrı: Desteklerinizi bekliyoruz

18 Şubat Perşembe günü Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının sokak hayvanlarını da ihmal etmediğini ifade etmişti.

Açıklamasında "Salgının kahramanları sevimli dostlarımızı da ihmal etmiyor. Ordu 112 Acil ekibinden Paramedik Mustafa Baran vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe duyarsız kalmadı. Dünyayı yaşanılabilir bir yer kılan merhamettir." ifadelerine yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken retweet de edildi.

Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına yorum yaptı.

Ünlü isimden Bakan Koca'ya çağrı: Desteklerinizi bekliyoruz

Gedik, Bakan Koca'nın paylaşımına yaptığı yorumda "Fahrettin bey bu çok güzel bir paylaşım. Yasa meclise geldiğinde aynı bu paylaşımdaki gibi hayvansever bir yasa çıkması konusunda desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da Ömür Gedik'in ifadeleri üzerine "Her daim destek olacaktır yufka yürekli bakanımız" yorumunda bulundu.

Ünlü isimden Bakan Koca'ya çağrı: Desteklerinizi bekliyoruz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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