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Ünlü isimden Beşiktaş kampanyasına destek: Beşiktaş candır

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' isimli yardım kampanyasına destek verdi.

Ünlü isimden Beşiktaş kampanyasına destek: Beşiktaş candır

Bugün, Cem Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' isimli yardım kampanyasına destek verdi.

Beşiktaş Kulübü tarafından bugün lansmanı gerçekleştirilen 'Bırakmam Seni' isimli yardım kampanyasına, ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da destekte bulundu.

Ünlü isimden Beşiktaş kampanyasına destek: Beşiktaş candır

Bir dönem Fenerbahçe'nin de hayata geçirdiği 'Fener Ol' kampanyasında yer alan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sevgili Beşiktaşlılar ben bir Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım. Beşiktaş candır" yorumunu yaparak, siyah-beyazlılar için destekte bulunduğunu açıkladı.

Ünlü isimden Beşiktaş kampanyasına destek: Beşiktaş candır

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı:

Ünlü isimden Beşiktaş kampanyasına destek: Beşiktaş candır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasını bugün yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu. 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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