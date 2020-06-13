Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde bomba etkisi yarattı. Skandallarla adı sürekli anılan cesur güzel evlenmeye karar verdiğini açıkladı. Şarkıcının bu paylaşımının ardından evleneceği isim de merak konusu oldu.

''HAYRANIMLA EVLENECEĞİM''

Her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, bugün saçlarını boyatmak için gittiği kuaförde evlilik müjdesini verdi. Video çekerek özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, "Her güne 1 sevgili koyacağım diye şaka yapmıştım şimdi karantinada çıktık evlenmeye karar verdim. Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah. Hak yoluna döndük hepimiz aklımız başımıza geldi. Doğru olanın evlilik olduğununa karar verdim. Ben hayranımla evleneceğim demiştim. Eşimi size yakında göstereceğim. Evet evleneceğim az kaldı" dedi.

"BENİM İÇİN PARA PUL ÖNEMLİ DEĞİL"

Bir hayranının "Yakışıklılığı, parası, misyonu falan çok önemli değil. Önemli olan sana layık mı?" mesajına cevap veren Polat, "Benim için para pul vs. önemli değil. Önemli olan beni seven, sayan, değer veren dürüst bir insan olması" ifadelerini kullandı.

EBRU POLAT KİMDİR?

2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli ilk albümü ile ünlü olan Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesii Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak okulunu ve işini ardında bırakarak yönünü müziğe çevirdi.

Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2 Yıl boyunca sürekli şan dersleri aldı. 2007 yılında Çetin Ceviz isimli ilk albümümü çıkardı fakat çok içine sinen bir albüm olmadı. Daha fazla çalışması gerektiğini farkederek geceli gündüzlü çalışarak yeni maksi single olarak Çok Geç’i hazırladı. 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü çıkarttı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı.

Son şarkısı 'Madam' ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.