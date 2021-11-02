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Ünlü isimlerden Sema Dinçer'e duygusal veda! "Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı"

Kuzey Güney'deki Handan Tekinoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Sema Dinçer geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 56 yaşındaki oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü isimlerden Sema Dinçer'e duygusal veda! "Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı"

Geçtiğimiz gün Haluk Levent, akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Semra Dinçer'in rol aldığı 'Kuzey Güney' dizisinin senaristi Ece Yörenç, üzüntüsünü Instagram hesabından dile getirdi.

Ece Yörenç, 'Handan Tekinoğlu' karakteri ile hafızalara kazınan Dinçer'e "Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin" sözleriyle veda etti.

Ünlü isimlerden Sema Dinçer'e duygusal veda! Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

İzlenme rekorları kıran dizilerin ünlü senaristi, bir diğer paylaşımına, "En az Handan Hanım kadar yaralı, hüzünlü bir kadındı. Nur içinde, huzur içinde uyusun" notunu paylaştı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kuzey Güney'in yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ise "Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum Sema Dinçer" mesajını yayınladı.

Ünlü isimlerden Sema Dinçer'e duygusal veda! Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

Bade İşçil paylaşımında "Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" yazarken Mustafa Avkıran ise "Ah be Semra… huzur içinde yat" dedi.

Ünlü isimlerden Sema Dinçer'e duygusal veda! Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

Kuzey Güney dizisinin başrol oyuncularından Öykü Karayel de Instagram hesabının hikaye bölümünden siyah kalp emojisiyle birlikte "Semra abla" notunu yazdı.

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