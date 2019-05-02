Ünlü isimlerin eski aşkları duyanları hayrete düşürdü! Hande Ataizi: İlk cinsel deneyimimi onunla yaşadım

Hande Ataizi-Fikret Kuşkan Hande Ataizi, bir dönem meslektaşı Fikret Kuşkan ile yaşadığı büyük aşkı, "İlk aşkımdı. Hatta ilk tanıştığım insandı, ilk cinsel deneyimimi de onunla yaşadım" sözleriyle ilan ederek, duyanları şaşkına çevirmişti.