Ünlü işletmeci Hüseyin Güvenç paylaşarak büyüyor

Ünlü restoran işletmecisi Hüseyin Güvenç, "İhtiyaç sahipleri için her zaman bir masamız var" diyerek paylaşmanın önemini vurguladı.

Güvenç Konyalı'nın sahibi Hüseyin Güvenç, Mevlana'nın "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol" sözünü hatırlatarak "ihtiyaç sahipleri için her zaman bir masamız var" diyerek paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Konya mutfağını İstanbul Sirkeci'ye taşıyan Güvenç, "Her daim belirttiğim gibi amacımız yemeklerimizi dünya genelinde tattırmak. Tabi bizler için önemli olan diğer bir konu da paylaşmak. O nedenle restoranımızda ihtiyaç sahibi olan herkes için bir masamız her zaman var" şeklinde konuştu.

"Konya mutfağı ile birlikte yardımı da öğrendik"

Mesleğe küçük yaşlarda başladığını ve büyüklerinden sadece Konya mutfağını değil insanlara yardımın ne kadar önemli olduğunu da öğrendiğini belirten Güvenç, "Yemeğini paylaşmak bizim geleneğimizde var, bizler hem işimizde en iyisini yapmayı hem de gönüllere girmeyi hedefliyoruz. Mevlana'nın "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol" sözünü hiç unutmadan göründüğümüz gibi olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Başarı inanırsan her zaman yakalanır"

Güvenç, "İnsan inanarak, azmederek her işi başarır. Bizler bu inançla bugünlere geldik. Hayır duası almak da çok önemli. Bu mesleğe gönül veren herkese iyi bir usta olmanın yanında, iyi bir insan olmakta ustalık ister diyorum" ifadelerini kullandı.

