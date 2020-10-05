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  3. Ünlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ünlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Cihangir’deki bir eğlence mekanında dansöz eşliğinde yapılan parti görenleri hayrete düşürdü. Düzenlenen partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihangir'de çekilen bu görüntülerde bir partide maske ve mesafe kurallarına uymadan doyasıyla eğlenen kişileri görüntüleri izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bir kişinin cep telefonuna anbean kaydedilen o görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise bu olayla ilgili harekete geçerek yapılan parti ile alakalı inceleme başlattı.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 13:43
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