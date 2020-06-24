Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!

Alişan, ailesiyle İstanbul’a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Eşi Buse Varol, 1.5 yaşındaki oğlu Burak ve dadının da bulunduğu araç otobanda takla attı. Ufak sıyrıklar ile atlatılan kazada Alişan ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.