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  3. Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!

Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!

Alişan, ailesiyle İstanbul’a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Eşi Buse Varol, 1.5 yaşındaki oğlu Burak ve dadının da bulunduğu araç otobanda takla attı. Ufak sıyrıklar ile atlatılan kazada Alişan ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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24 Haziran 2020 Çarşamba 16:20

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