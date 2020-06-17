Ünlü ismin son hali görenlerin içini burktu!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil’in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Erbil, taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılmış koronavirüs salgını nedeniyle de uzun süre evinden dışarı adım atmamıştı.

63 yaşındaki şovmen, Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etti.Yapımcı ve Tesis Sahibi Burak Memişoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette usta sanatçı, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi.Mehmet Ali Erbil'in tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

Mart ayından bu yana Instagram'dan paylaşım yapmayan başarılı sanatçı, park ziyaretinin videosunu ise Instagram hesabından paylaştı.



"MEHMET ALİ BEY'İ ÖZLEMİŞTİK"



Hayvanat bahçesinde ikiliye mangalda et ikramında bulunan Memişoğlu, “Mehmet Ali Bey’i özlemiştik. Kendisini bu bol oksijende ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.