Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı

Beyoğlu'nun Kulaksız Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda paket teslim eden bir kargocunun girdiği apartmanın girişine idrarını yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları incelendiğinde şok geçiren apartman sakinlerinin kargo görevlisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.