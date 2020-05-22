Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı
Beyoğlu'nun Kulaksız Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda paket teslim eden bir kargocunun girdiği apartmanın girişine idrarını yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları incelendiğinde şok geçiren apartman sakinlerinin kargo görevlisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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22 Mayıs 2020 Cuma 16:43
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