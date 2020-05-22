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  3. Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı

Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı

Beyoğlu'nun Kulaksız Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda paket teslim eden bir kargocunun girdiği apartmanın girişine idrarını yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları incelendiğinde şok geçiren apartman sakinlerinin kargo görevlisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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22 Mayıs 2020 Cuma 16:43

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