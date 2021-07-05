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  3. Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber! Sevenleri yasa boğuldu!

Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber! Sevenleri yasa boğuldu!

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi şarkıcıların albümlerinde imzası bulunan ünlü sanatçı, keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber! Sevenleri yasa boğuldu!

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına destek veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik hayatını kaybetti.

İlyas Tetik'in oğlu İlkkan Tetik tarafından da doğrulanan acı haberde, "Çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı. 

SON DAKİKA! Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber! Sevenleri yasa boğuldu!

GEÇİM SIKINTISI NEDENİYLE İNTİHAR ETTİ

60 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

İlyas Tetik'in yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar ettiği öğrenildi.

İLYAS TETİK KİMDİR?

Kendi alanında önemli bir virtüöz olan dillere düşen besteleri ile birçok sanatçının yol arkadaşlığını yapan keman virtüözü İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

SON DAKİKA! Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'ten acı haber! Sevenleri yasa boğuldu!

İlyas Tetik'in hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}İlyas Tetik kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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