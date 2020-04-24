Ünlü konuklar, E- Talks Tuzla ile Tuzlalıların evlerine konuk oluyor

İlklerin belediyesi olma yönünde ilerleyen Tuzla Belediyesi yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediyesi instagram hesabından moderatörlüğünü Ceyhun Yılmaz'ın yaptığı E-Talks programı ile ekranların sevilen isimlerinden olan Okan Bayülgen'i ve müzik dünyasının güçlü sesi Kıraç'ı canlı yayında konuk eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yapılan bu programla binlerce Tuzlalı ailenin gönlünü fethetti.

Ceyhun Yılmaz’ın açılış konuşması ile başlayan programda ilk konuk Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Bu zor günleri hep birlikte ve dayanışma ile aşacağımızı söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Mücadelemizi tüm Tuzla sathına yaydık. Mücadele başlıklarımızı sadece dezenfekte ve temizleme ile sınırlamadık. Sürecin sosyal sorumluluk kısmını da planlayıp etkinliklerimizi hayata geçirdik. Özellikle evlerinde kalmak gibi bir zorluğa katlanan vatandaşlarımız için sosyal hayatın kesintisiz sürmesi adına tüm insani tedbirlerle mücadelemizi yönlendiriyoruz.

Eğitim, spor, kültür, sanat, sağlık çalışmaları derken vatandaşlarımızın evlerine sevilen ünlülerle konuk olmayı da düşündük. Dünya değişim ve dönüşüm sürecinde. Bizlerde bu zorlukla beraber, sahip olduğumuz imkan ve olanaklar ile farklı çözümler sunarak en azından evlerdeki sosyal hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Tüm çabamız vatandaşlarımızın evde kaldığı bu sürede moralleri de yüksek tutmaktır. Bugün hepimiz biriz. Devletimizin kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleye hep beraber destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışları için teşekkür ediyoruz.

Bu hafta sonu da evde kalınması çok önemli.

Siz yeter ki evde kalın. Biz her yerdeyiz. Merak etmeyin. Bizler sizin için çalışıyoruz. “ sözleriyle evde kalmaya devam mesajını yinelemiş oldu.

E-Talks Tuzla serisinin pazar akşamı yapılan ikinci programında konuk, dillerden düşmeyen eserlerin söz yazarı, bestecisi ve yorumucusu Kıraç oldu.

Canlı yayına Kıraç öncesinde bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kıraç’ı severek dinliyoruz. Hani “ üç beş kişi kalmış türkü diyenler” türküsünde olduğu gibi, Kıraç’ta çok ender seslerden birisi. Özellikle bir Erzurumlu olarak Erzurum Çarşı Pazar yorumunu çok severek dinliyorum. Ben Tuzla halkı adına ve şahsım adına size ve Kıraç’a teşekkür ediyorum. İyi sohbetler diliyorum. Tuzlalılara ve tüm vatandaşlarımıza, hoşça kalın, mutlu kalın ama evde kalın lütfen diyorum” dedi.

Samimi konuşmaların ve hoş sohbetin müzikle renklendiği programda, Kıraç açıklamalarıyla izleyenlerin bilmediği konuları da izleyicileriyle paylaştı. Fenerbahçe’nin 100. Yıl Marşı için aldığı bedeli sevenleriyle paylaşan Kıraç, “ Aziz Yıldırım Fenerbahçe marşını senin yapmanı istiyorum. “Marş için ne yapmamız lazım” dediğinde, biz Fenerbahçe’den bir şey isteyemeyiz, dedim. Para ve benzeri olmaz. Ancak bir maçı Ziko’nun yanında izlemek istediğimi söyledim ve izledim” dedi. Kıraç, “ marşı yazarken, çok güzel bir marş olsun ama karşı tarafı da üzmesin, futbolun güzel bir şey olduğunu ortaya çıkarsın istedim.” diyerek marş için 6 ay uğraştığını dile getirdi.

Kıraç’ın yayına dahil olmasıyla eğlenceli dakikaların yaşandığı programda eski anıları hatırlatan Ceyhun Yılmaz, Kıraç’ın “Anma Arkadaş” şarkısını söylemesiyle duygulandı. Rahmetli Cem Karaca ile Kıraç’ın hatıralarının da konuşulduğu programda, Ceyhun Yılmaz yazdığı “Cem Karaca” isimli şiirini okurken, Kıraç da gitarıyla kendisine eşlik etti.