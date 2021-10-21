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Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak unlu mamülleri paketleyen kişi Unlu Mamüller Paketleme İşçisi olarak bilinmektedir. Unlu Mamüller Paketleme İşçisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Unlu Mamüller Paketleme İşçisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Unlu Mamüller Paketleme İşçisi ne iş yapar, Unlu Mamüller Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Unlu Mamüller Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Tanımı;

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak unlu mamülleri paketleyen kişi Unlu Mamüller Paketleme İşçisi olarak tanımlanmaktadır. Unlu Mamüller Paketleme İşçisi, Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri meslek birim grubunda yer almaktadır.

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Maaşları

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4.350- TL’dir. En düşük Unlu Mamüller Paketleme İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Unlu Mamüller Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Unlu Mamüller Paketleme İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Ne İş Yapar?

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak unlu mamülleri paketleyen kişi Unlu Mamüller Paketleme İşçisi olarak tanımlanmaktadır. Unlu Mamüller Paketleme İşçisi, Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri meslek birim grubunda yer almaktadır.

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Unlu Mamüller Paketleme İşçisi mesleğinin meslek kodu 8183.07 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Unlu Mamüller Paketleme İşçisi maaşlarına ek sizlerde Unlu Mamüller Paketleme İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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