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  3. Ünlü manken Burcu Esmersoy bikinili fotoğrafıyla nefes kesti! "Gigi Hadid de kim? Ve tanrı kadını yarattı..."

Ünlü manken Burcu Esmersoy bikinili fotoğrafıyla nefes kesti! "Gigi Hadid de kim? Ve tanrı kadını yarattı..."

Ünlü manken Burcu Esmersoy bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü mankenin cesur pozları gündemi sarstı.

Ünlü manken Burcu Esmersoy bikinili fotoğrafıyla nefes kesti! "Gigi Hadid de kim? Ve tanrı kadını yarattı..." 119

Ünlü manken Burcu Esmersoy, güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.