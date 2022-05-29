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  3. Ünlü manken Burcu Esmersoy güzelliğiyle gönülleri fethetti! "Bu kadar güzel olunmaz ki ama ayıp..."

Ünlü manken Burcu Esmersoy güzelliğiyle gönülleri fethetti! "Bu kadar güzel olunmaz ki ama ayıp..."

Ünlü manken Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla görenleri adeta büyüledi. Ünlü sunucunun pozu kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Ünlü manken Burcu Esmersoy güzelliğiyle gönülleri fethetti! "Bu kadar güzel olunmaz ki ama ayıp..." 117

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, adından söz ettirmeye devam ediyor.