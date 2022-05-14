Ünlü manken Burcu Esmersoy'un pozları erkeksi bulundu linç edildi! "Travesti gibi..." Ünlü manken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü mankenin paylaşımı beğenilmeyince takipçileri tarafından lince uğradı.

1 7 Ünlü manken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.