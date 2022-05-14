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  3. Ünlü manken Burcu Esmersoy'un pozları erkeksi bulundu linç edildi! "Travesti gibi..."

Ünlü manken Burcu Esmersoy'un pozları erkeksi bulundu linç edildi! "Travesti gibi..."

Ünlü manken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü mankenin paylaşımı beğenilmeyince takipçileri tarafından lince uğradı.

Ünlü manken Burcu Esmersoy'un pozları erkeksi bulundu linç edildi! "Travesti gibi..." 117

Ünlü manken Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.