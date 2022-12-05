Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!

Manken Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

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Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! 1

Ankara’nın Çankaya İlçesi, Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. idaresindeki 06 DV 2053 plakalı otomobil, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Ulusoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
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