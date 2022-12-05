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Ünlü manken Özge Ulusoy'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı!
Manken Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
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