Ünlü manken Tuğçe Aral uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı, resimleri neden sildiğini açıkladı

Ünlü manken ve oyuncu Tuğçe Aral, baş manken olarak çıktığı bir defilede yaşadığı haksızlığı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşarak takipcilerine resimleri sosyal medyadan neden sildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ünlü manken Tuğçe Aral uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı, resimleri neden sildiğini açıkladı

Ünlü manken ve oyuncu Tuğçe Aral, baş manken olarak çıktığı bir defilede yaşadığı haksızlığı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN NEDEN KALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Gülbahar karakteri olarak rol alan ünlü manken ve oyuncu Tuğçe Aral çıktığı defilede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırma nedenini yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Ünlü manken Tuğçe Aral uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı, resimleri neden sildiğini açıkladı

MESLEĞE KISKANÇ ARKADAŞLARIMIN SEBİBİYLE ARA VERMİŞTİM

Baş mankenlerden biri olarak çıktığı defilede uğradığı haksızlık ve kendisine yapılan kıskançlığa isyan edip sosyal medya hesabından yazı paylaşan Aral, "Bir süredir sunuculuk, şarkıcılık ve oyunculukla ilgili projeler yaptığım için defilelere çıkmamıştım. Türkiye'de, aslında biraz da kalitesiz ve hastalık derecesinde kıskanç bazı meslektaşlarım sebebiyle ara vermiştim. İnanın yıllar geçmesine rağmen hiçbir şey değişmemiş. Yine kıskanç ve hasetliğinden çatlayan bazı eski modeller, yine bir organizasyonu beceremeyen bazı tipler ve sabotaj üstüne sabotajlar. Niyetlerinin ve kalplerinin kötülükleri, siyahlıkları yüzlerinden akıyor. Profesyonelce hazırlandığım ve konsepte uygun olsun diye kostüm ve aksesuar araştırdığım işte, gördüğüm manzara maalesef korkunçtu. Söylenecek çok şey varda daha fazla söyleyip de prim yaptırmak istemiyorum. Sadece sizlerin neden paylaşım yapmadığım ve paylaşımları sildiğime yönelik sorularınıza cevaben açıklama yaptım" ifadelerine yer verdi.

Ünlü manken uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı

Ünlü manken uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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