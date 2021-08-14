Ünlü manken Tülin Şahin'den eski sevgilisi hakkında şaşırtan dava! Uzaklaştırma kararı aldırdı!

2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlayan Tülin Şahin, 2019 yılının kasım ayında ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlişkiler uzun sürmeyen çift ayrılık kararı almasının ardından sorun yaşamaya başladı. Noronha, ayrılıktan sonra kızını göremediğini belirterek ünlü mankene dava açtı. Her ayın ilk 7 günü Şahin'in evinde kızını görmesine izin verilen Pedro de Noronha ile ünlü manken arasındaki sular durulmuyor.

SERBEST BIRAKILDI, ŞİDDET UYGULADI

Sabah'ın haberine göre, Tülin Şahin, Noronha'nın kızına şiddet uyguladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Şikayetin ardından Lizbon'dan İstanbul'a gelip havalimanında gözaltına alınan iş insanı Şahin, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Tülin Şahin, serbest bırakılan Noronha'nın 4 Ağustos'ta evine gelerek kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Şiddet olayı ardından şikayetçi olan Şahin'in talebi üzerine mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi. Karara göre; Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak ve iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek.

"KIZIMIN ÖNÜNDE DEFALARCA DAYAK YEDİM"

Tülin Şahin, bundan öncede 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde eski sevgilisinden defalarca dayak yediğini söyledi. Darp olayının sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirten manken, kayıtları da şikayet dosyasına delil olarak sundu