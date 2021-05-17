Ünlü mankene şok! İsrail Filistinli ünlü manken Bella Hadid’e savaş açtı

İsrail'in acımasız katliamlarına dünyaca ünlü isimlerden tepkiler geliyor. Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid geçtiğimiz günlerde Brooklyn’de İsrail saldırılarını kınayan bir yürüyüşe katılmıştı. Hadid'in Filistin'e destek vermesi üzerine İsrail devletinin resmi Twitter hesabından genç mankene saldırı düzenledi.

ÜNLÜ MANKENİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Destek yürüyüşünden görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Bella Hadid, dün hiç beklemediği bir eleştirinin hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef gösterdi. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” ifadesi kullanıldı.

"FİLİSTİN'İ VE MİRASIMI SEVİYORUM"

Babası Muhammed Hadid Filistinli olan 24 yaşındaki Hadid’in 26 yaşındaki ablası Gigi Hadid de sık sık İsrail’in saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü manken daha önce paylaştığı mesajda, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum” ifadesini kullandı.