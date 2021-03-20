Ünlü milyarder Hadid Türkiye’de: Türkiye'de yatırımlarımız olabilir

Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Türkiye’ye geldi. Hadid, dünyanın ilk tahin butiği olma özelliğini taşıyan The Levant’ın açılışına katıldı. Türkiye’de birçok ilgi çekici yer olduğunu belirten Hadid, ilerleyen süreç için yatırım sinyalleri verdi. "İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" açıklamasında bulundu.

HADİD "TÜRKİYE YATIRIMLAR İÇİN PEK ÇOK FIRSAT BARINDIRIYOR"

Açılışa katılanlar arasında, dünyanın birçok bölgesinde yaptığı lüks otel yatırımlarıyla tanınan Hassan Morshedy de vardı. Milyarder iş adamı Hadid yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Hadid, "Mevcutta Mısır’da dünyanın en büyük apartman binasını inşa ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyoruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat barındırıyor." diye konuştu.

Susam ticareti yapan Çelikler Gıda’nın sahibi Hüseyin Çelik ise açılış vesilesiyle yatırımcıların Türkiye’ye gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Çelik, "Açılışını yaptığımız tahin butiği dünyada ilk olma özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde susamları getirdik. Müşteriler susam çeşitlerini seçerek gözlerinin önünde tahine dönüşmesini izleyip satın alabilecekler. Tahin çok özel bir ürün, farkındalık oluşturmayı amaçladık" şeklinde konuştu.