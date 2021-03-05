Fenerbahçe Beko- ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?Hafızayı güçlendiren ve zayıflatan bamya tohumunun mucizeleriFenerbahçe'nin forvetleri Samatta, Thiam ve Cisse beklentilerin uzağında kaldıBakan Selçuk 16 okulu açtı: Geleceğe dair başarı hikayelerini temellendirmek vazifemizMEB'den "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı uyarı!Emrah Serbes'ten Behzat Ç hayranlarını sevindiren haber!Üsküdar'da intihar! Seniye Ayça Kara balkondan atlayarak yaşamına son verdiMeclis üyesi CHPli Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış, ibadet için olsa anlarım!Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay olduÜnlü şarkıcı Derya Uluğ'dan olay açıklama! Aşk acısından 15 kilo verdim
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi olan milyarder is insanı Mark Cuban, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kripto paralara değindi. Cuban, Bitcoin ve Ethereum'un güçlenirken altının 'öldüğünü' ifade etti. 

Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

62 yaşındaki ünlü milyarder Mark Cuban, Twitter'da altın ve kripto paralar hakkındaki görüşünü aktardı. Kripto paralara karşı olmasıyla bilinen stratejist borsacı Peter Schiff'a "Altın öldü Peter, bunu kabul et" dedi.

Bitcoin'e inanmadığı ve karşı olduğu açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff'in yorumuna Mark Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi.

 

 

Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

 

"GERÇEKTEN ALTIN GİBİ BİR MÜCEVHERE İHTİYACIMIZ VAR MI?"

Bitcoin/Dolar paritesinin rekor üstüne rekor kırmasından dolayı Schiff, kripto paralar hakkında olumsuz yorum yapmaya devam ediyor. Ünlü stratejist Schiff, Wall Street şirketlerinin Bitcoin alması hakkında 'aptallık' yorumunda bulunurken Mark Cuban Schiff'a, "Sana yardımcı olayım Peter. Altın da en az kripto para kadar abartılmıştır. Gerçekten altın bir mücevhere ihtiyacımız var mı?" şeklinde cevap yazdı.

Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

"TEKNOLOJİ İYİLEŞTİKÇE YENİ UYGULAMALAR OLACAKTIR"

Kripto paraların da geride kalabileceğini belirten Cuban, "Bugün kriptoyla inşa edildiğini gördüğümüz şeyler, yalnızca kavram kanıtlama aşamasında. Teknoloji iyileştikçe, ucuzlaştıkça ve hızlandıkça, yeni uygulamalar olacaktır ve hatta bu uygulamalar bugün kripto olarak bildiğimiz şeyi bile geride bırakacaktır" ifadelerinde bulundu.

Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

Cointelegraph'tan William Suberg haberine göre Cuban, şöyle devam etti, “Altın ise değişmeyecek. Bu nedenle bir değer saklama aracı olarak zamanla ölecek."

Cuban, son olarak Schiff'e altın ve bitcoin arasında benzerlikten bahsederek, "Unutma, altın da teknolojiyle inşa edilmiş bir değer saklama aracıydı. Kazma ve kürekler zamanlar madencilik faaliyetlerine evrildi. En verimli madenciliği yapmak için zamanın teknolojisini kullanan ödüllendirildi. Tıpkı bugün kriptoda olduğu gibi" açıklamalarında bulundu.

 

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT