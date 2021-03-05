Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

62 yaşındaki ünlü milyarder Mark Cuban, Twitter'da altın ve kripto paralar hakkındaki görüşünü aktardı. Kripto paralara karşı olmasıyla bilinen stratejist borsacı Peter Schiff'a "Altın öldü Peter, bunu kabul et" dedi.

Bitcoin'e inanmadığı ve karşı olduğu açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff'in yorumuna Mark Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi.

Let me help Peter. Gold is hyped as much as Crypto. Do we really need gold jewelry? Gold can make you a ring. BTC/Eth are technologies that can make you a banker, allow friction free exchange of value and are extensible into an unlimited range of biz and personal applications https://t.co/pJPdEAl5gq — Mark Cuban (@mcuban) March 2, 2021

"GERÇEKTEN ALTIN GİBİ BİR MÜCEVHERE İHTİYACIMIZ VAR MI?"

Bitcoin/Dolar paritesinin rekor üstüne rekor kırmasından dolayı Schiff, kripto paralar hakkında olumsuz yorum yapmaya devam ediyor. Ünlü stratejist Schiff, Wall Street şirketlerinin Bitcoin alması hakkında 'aptallık' yorumunda bulunurken Mark Cuban Schiff'a, "Sana yardımcı olayım Peter. Altın da en az kripto para kadar abartılmıştır. Gerçekten altın bir mücevhere ihtiyacımız var mı?" şeklinde cevap yazdı.

"TEKNOLOJİ İYİLEŞTİKÇE YENİ UYGULAMALAR OLACAKTIR"

Kripto paraların da geride kalabileceğini belirten Cuban, "Bugün kriptoyla inşa edildiğini gördüğümüz şeyler, yalnızca kavram kanıtlama aşamasında. Teknoloji iyileştikçe, ucuzlaştıkça ve hızlandıkça, yeni uygulamalar olacaktır ve hatta bu uygulamalar bugün kripto olarak bildiğimiz şeyi bile geride bırakacaktır" ifadelerinde bulundu.

Cointelegraph'tan William Suberg haberine göre Cuban, şöyle devam etti, “Altın ise değişmeyecek. Bu nedenle bir değer saklama aracı olarak zamanla ölecek."

Cuban, son olarak Schiff'e altın ve bitcoin arasında benzerlikten bahsederek, "Unutma, altın da teknolojiyle inşa edilmiş bir değer saklama aracıydı. Kazma ve kürekler zamanlar madencilik faaliyetlerine evrildi. En verimli madenciliği yapmak için zamanın teknolojisini kullanan ödüllendirildi. Tıpkı bugün kriptoda olduğu gibi" açıklamalarında bulundu.