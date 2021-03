Ünlü milyarder Mark Cuban'ın altın ve Bitcoin karşılaştırması olay oldu

62 yaşındaki ünlü milyarder Mark Cuban, Twitter'da altın ve kripto paralar hakkındaki görüşünü aktardı. Kripto paralara karşı olmasıyla bilinen stratejist borsacı Peter Schiff'a "Altın öldü Peter, bunu kabul et" dedi.

Bitcoin'e inanmadığı ve karşı olduğu açıklamalarıyla bilinen ünlü stratejist Peter Schiff'in yorumuna Mark Cuban, altının bir değer saklama aracı olarak yok olacağını ve öleceğini söyledi.

Let me help Peter. Gold is hyped as much as Crypto. Do we really need gold jewelry? Gold can make you a ring. BTC/Eth are technologies that can make you a banker, allow friction free exchange of value and are extensible into an unlimited range of biz and personal applications https://t.co/pJPdEAl5gq