Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Chanel'in ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Chanel'in sanat direktörü ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld birkaç haftadır devam eden hastalığına yenik düşerek 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld, 22 Ocak'ta Paris'te Chanel'in gerçekleştirdiği iki moda şovunu kendisini yorgun hissetmesi nedeniyle kaçırmıştı. İkinci gösteriyi kaçırdıktan sonra yapılan açıklamada, "Chanel'in sanat direktörü Lagerfeld kendini yorgun hissettiği için modaevinin sanat stüdyosu direktörü Virginie Viard'dan onu temsil etmesini istedi" ifadeleri yer almıştı. Bu Lagerfeld'in kaçırdığı ilk defileydi.

Karl Lagerfeld, Coco Chanel tarafından kurulan ikonik moda evine 30 yıldan uzun bir süredir başkanlık ediyordu.

Kaynak: İHA