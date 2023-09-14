Ünlü modacı Cafer Andıç’tan Barbie defilesi

Modacı Cafer Andıç'ın "Barbie" konseptli defilesi İstanbul'da gerçekleştirildi. Gecede ünlü mankenler Özge Ulusoy, Demet Şener, Cansu Taşkın ve Tuğçe Aral gibi isimler özel tasarım "Barbie" kıyafetleriyle podyumda yürüdü.

İstanbul'un en iyi eğlence mekanlarından biri olan Oligark, unutulmaz bir gecede misafirlerini ağırladı. Özel davetlilerin hazır bulunduğu, Barbie ve Ken kostümleriyle katıldığı "Barbie Night", uluslararası modacı Cafer Andıç'ın defilesine ev sahipliği yaptı. Defilede, Demet Şener, Özge Ulusoy, Tuğçe Aral ve Cansu Taşkın'ın da aralarında olduğu 35 modelin sunduğu Barbie ve Ken özel tasarım kıyafetler, konuklardan büyük alkış aldı.

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı Barbie filmi büyük ses getirdi. Filmle beraber tüm dünyada başlayan "Barbie akımı" ülkemizde de devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonda Barbie konsepti ilgi çekti. Özel davetlilerin hazır bulunduğu, Barbie ve Ken kostümleriyle katıldığı gece renkli bir defileye de ev sahipliği yaptı. Defileleri ve tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken uluslararası modacı Cafer Andıç'ın geceye özel hazırladığı Barbie ve Ken kreasyonu, toplam 35 model tarafından sergilendi.

Demet Şener, Özge Ulusoy, Tuğçe Aral ve Cansu Taşkın'ın da aralarında olduğu modellerin sunduğu özel tasarım kıyafetler büyük beğeni topladı. Gecenin sürprizini ise Barbie ve çok sevdiği köpeği Lacey'e atfen podyuma köpeği ile çıkan Özge Ulusoy yaptı. Renkli görüntülere sahne olan defile sonunda ünlü modellerle konuklarını selamlayan Cafer Andıç, büyük alkış aldı.

"Defileler Avrupa'da devam edecek"

Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan uluslararası modacı Cafer Andıç, dünya genelinde böyle bir Barbie defilesinin yapılmadığını belirterek, Avrupa'da 5 ayrı ülkede daha defilesini tekrarlayacağını söyledi. İki aylık bir hazırlık süreciyle ortaya çıkan kreasyonunu dünyaya açacağını aktaran Cafer Andıç, "Değerli modellerimizle birlikte başarılı bir geceye imza attık. Öncelikli hedefim Avrupa'nın beş ayrı kentinde bu defilemi tekrarlamak. Gerekli hazırlıklarımız sürüyor. Türk modasını ve tasarımlarını uluslararası platformda tanıtmak istiyorum. Güzel ülkemizin adını moda alanında da uluslararası çapta başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Geceye Barbie konseptli kıyafeti ve köpeği Sherlock ile çıkan Özge Ulusoy ise "Barbie bütün dünyayı kasıp kavurdu. Bugün Cafer Andıç'ın tasarımlarıyla podyumda olacağız. Köpeğim Sherlock ile birlikte podyumda olacağım. O da çok heyecanlı. Defile kıyafetini Sherlock'a da giydireceğim. Her şey çok iyi hazırlanmış" dedi.

Demet Şener de "Dünyada da çok trend olan bir konsept. Mesleğimde en sevdiğim olay bu özgün kıyafetleri taşımak. Bu farklı konseptlerle başka insanlara dönüşüyoruz. Bu çok mutluluk verici" diye konuştu.

Defilenin baş mankenlerinden Cansu Taşkın da "Sokaklarda Barbie modum vardı. Bugün de çok güzel Barbie tasarımlarıyla podyumdayız. Mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Manken Tuğçe Aral ise "Bu defile dünyadaki ilk Barbie konseptli defilesi. Çok güzel bir gecede bir araya geldik. Bizim için çok güzel bir duygu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)