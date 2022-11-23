Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar

Ünlü modacı Cemil İpekçi, özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Ünlü modacı Cemil İpekçi, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programına katıldı. Özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt veren Cemil İpekçi, biseksüel olduğunu ifade ederken dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar

"ÇOK KADINLA BİRLİKTE OLDUM"

Kalaycıoğlu'nun "Bir kadınla beraber oldun mu" sorusuna yanıt veren Cemil İpekçi, "Çok. Ben esasında çok kadınla birlikte oldum" dedi.

Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar

"KADINLAR BENİ ÇOK YORUYOR"

Cemil İpekçi, "Kadınla mutlu olamadım. Kadınlar beni çok yoruyor. Aşık da oldum, mutlu olduğum anlar da oldu. Tam aksine dünyada kadınlar olmasa berbat olurdu" diye konuştu.

Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar

İLİŞKİ YAŞADIĞI ÜNLÜLERİN ADINI VERMEDİ

İpekçi, Kalaycıoğlu'na ilişki yaşadığı kadınların ismini vermeyeceğini ifade ederek, "Sorma kimlerle birlikte olduğumu. Türkiye ayağa kalkar çünkü" dedi.

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