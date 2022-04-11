Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu kendisine yapılan yorumu tiye aldı “Her yerin yapma her yerin çakma orijinal bir yerin yok” Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından kendisine yapılan itiraflara cevap verdi. Ünlü modacıya bir takipçisi “Her yerin yapma her yerin çakma orijinal bir yerin yok” yorumunu yaptı. Saraçoğlu kendisine yapılan yorumu tiye alarak, “Ama aşk olsun parmak izimle kan grubum orijinal, üzülüyorum böyle demeyin”

1 10 Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.