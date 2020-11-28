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  3. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na şok! Hakkında zorla getirme karar çıkarıldı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na şok! Hakkında zorla getirme karar çıkarıldı

modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017 tarihinde Şişli'de yürüdüğü esnada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düştü. Yaralanan Saraçoğlu'nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdur olduğu halde gerçekleşen davaya katılmayan Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na şok! Hakkında zorla getirme karar çıkarıldı

Ekranların sevilen programı Doya Doya Moda'da jüri koltuğunda yer alan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında şok karar. Mağdur olan Saraçoğlu'nun şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifade veren 33 yaşındaki inşaat görevlisi Cihan Sarı, o süre zarfında inşaatta bir çalışma olmadığını söyleyerek "İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları esnada Gülşah Saraçoğlu'na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" şeklinde konuşmuştu.


SANIĞIN TAM KUSURLU OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumundan alınan raporda Gülşah Saraçoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı ve kusurlu Cihan Sarı'nın olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında kusurlu şahıs 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanandı. Fakat duruşmaya Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı.

İKİ TARAFTA DURUŞMAYA KATILMADI

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı'nın bir sonraki celse 'zorla' getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na şok! Hakkında zorla getirme karar çıkarıldı

Kaynak: Hürriyet

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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