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  3. Ünlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitif

Ünlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitif

23 yaşındaki Bianca Dobroiu koronavirüse yakalandı. Ünlü modelin korona testi 55 gündür pozitif çıkıyor.

Ünlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitif

Koronavirüsü bir türlü atlatamayan İtalyan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat'ta 40 derece ateşle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu'ya koronavirüsü teşhisi koyuldu.

Ünlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitifÜnlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitif

O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.

Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür koronavirüsle mücadele eden Dobroiu'nun durumunu değerlendirdi.

Ünlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitif

Attard, "Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya'da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu" dedi.

Ünlü model Bianca Dobroiu koronavirüs testi 55 gündür pozitif

Genç model, son paylaşımlarından birinde bir takipçisinin "Gazetelerde yazılan haberlerde uzun süredir testinizin pozitif olduğu doğru mu?" sorusuna "Evet maalesef" cevabını verdi.




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