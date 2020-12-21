Ünlü Model Ender Ataç'a Netflix'ten teklif geldi! Peki Ender Ataç kimdir?

Bir dönem şarkıcı Hatice ile yaşadığı olaylı aşk ile gündem olan ünlü oyuncu ve model Ender Ataç , dijital film ve dizi platformu Netflix ten teklif aldı.

Aksiyon ve bilim kurgu filminde rol alacak olan Ender Ataç, başrolü ünlü oyuncu Melis Sezen ile paylaşacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Film için sıkı bir antrenmana başlayacak olan Ender Ataç, at binme ve boks dersleri alıyor.

Yönetmen koltuğunda kimin yer alacağı henüz belli değilken filmde 18 yaş üstü sahnelerinde olacağı iddialar arasında yer alıyor.

ENDER ATAÇ KİMDİR?

Ender Ataç, oyuncu, sunucu, manken ve model olarak magazin dünyasındaki yerini almıştır. 2008 yılında Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. olan Ender Ataç yine aynı yıl Best Model Of Turkey 3.sü olmuştur. Ekranlarda yayınlanan ve oldukça izlenen dizi Pis Yedili'de rol almıştır.