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  3. Ünlü model Ireland Baldwin, Zoom toplantısına üstsüz katıldı!

Ünlü model Ireland Baldwin, Zoom toplantısına üstsüz katıldı!

Amerikalı model ve oyuncu Ireland Baldwin Zoom toplatısına üstsüz katıldı. Cesur güzel bu paylaşımını "İş kıyafeti" notunu düşerek paylaştı.

Ünlü model Ireland Baldwin, Zoom toplantısına üstsüz katıldı! 1110

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.