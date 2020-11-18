Ünlü modelden dehşete düşüren itiraflar: Hamileyken kapıyı kilitleyip dövüyordu

Ünlü Azerbaycanlı model V.N.'nin ifadeleri herkesi dehşete düşürdü. Filistinli sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan genç kadın, hamileyken bile öldüresiye dövüldüğünü, çok kez cinsel saldırıya maruz kaldığını, kucağında 4 aylık bebeğini tutarken dahi darbedildiğini anlattı.

ÇOCUĞU ALDIRMASINI İSTEMİŞ

Ünlü manken V.N. İstanbul'da tanıştığı Filistinli işadamı Muhammed K.'dan hamile kalmasının ardından işadamı, genç modelden çocuğu aldırmasını istese de V.N. buna karşı çıktı.

Sürekli şiddet gören genç kadın, kamuoyuna yansıyan görüntülerin kayda geçtiği olay günü yine darbedildi. Yaşananlar evde bulunan bakıcı kameraları tarafından kaydedlirken bu görüntüleri savcılığa teslim ederek şikayetçi olan Azerbaycanlı model, yaşadıklarını Sabah gazetesine anlattı.

"BEBEĞİMİ BIRAK BENİ DÖV DEDİM"

Hamileyken bile şiddete uğradığını ifade eden model, "Beni sürekli dövüyordu. Hamileyken bile darbetti. Daha önce de omurilik kemiğim kırılmıştı. Ortada hiçbir şey yokken birden üzerime saldırdı. Bebeğimi bırak beni döv dedim. Kucağımdayken onu korumak için onu sakladım. Hamile olduğum dönemde de panjurları kapattı kapıyı kitledi dakikalarca dövdü. Sabaha kadar dayak yiyordum." ifadelerini kullandı.

"İSTEMEDİĞİM HALDE ZORLA BİRLİKTE YAŞADIK"

Görüntülerin yaşandığı gün çok büyük bir şiddet yaşadığını ve burun kemiğinin kırıldığını belirten genç kadın, "Görüntülere yansıyan olay esnasında büyük bir şok yaşadım. Beni bir köşeye sıkıştırıp acımasızca yumrukladı. Üzerim kan revan içinde kalmıştı. O gün burun kemiğim kırıldı. Bana birçok kez cinsel saldırıda bulundu. İstemediğim halde zorla birliktelik yaşadık. Her seferinde istemediğimi belirttiğimde de dövüyor, zorla birlikte oluyordu. Savcılığa sığındım, şikayetçi oldum. Türk adaletinden yardım bekliyorum." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.