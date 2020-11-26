Ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı!

Günden güne artan koronavirüs vakaları ünlü ünsüz, zengin, fakir dinlemiyor. Şimdi de Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı.

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.

Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi.