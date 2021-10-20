Türkiye'nin 70'li yıllarında müzik piyasasına damga vuran isim, 81 yaşındaki efsane davulcu Durul Gence, kanser tedavisi gördüğü dönem, durumu ağırlaşınca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Uzun zamandır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Gence, kansere karşı mücadelesini kaybedip, hayata gözlerini yumdu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN MESAJ

Durul Gence'nin vefatının hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Yayınlanan paylaşımda "Türk müziğinin öncülerinden, usta sanatçı Durul Gence'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

DURUL GENCE KİMDİR KISACA?

Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi olan, bir döneme adeta damgasını vurmuş efsane isim Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik kariyerine başladı. Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile şöhreti yakaladı.

Gence, henüz öğrenciyken okul yıllarında kurduğu müzik grubu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi önemli isimlerle çalıştı.

Bir yıl kadar Norveç'te kalan Gence, ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu. Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştı.

Durul Gence kimdir? Nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Durul Gence'nin biyografisi!