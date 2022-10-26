Ünlü müzisyenden hayranlarını sarsan haber! Evinde ölü bulundu, acı haberi müzik şirketi duyurdu!

Yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan DJ Mighty Mouse, evinde ölü olarak bulundu. Acı haberi hayranlarını sarsarken, vefat haberini müzik şirketi duyurdu.

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Ünlü müzisyenden hayranlarını sarsan haber! Evinde ölü bulundu, acı haberi müzik şirketi duyurdu! 0
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