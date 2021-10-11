Ünlü organizatör Erkan Özerman'ın öldükten sonra yakılma isteği duyanları hayrete düşürdü! "Bu kadar maskaralığı ben istemem"

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Pazar Magazin programına konuk olan organizatör Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini dile getirdi.

Programda soruları içtenlikle cevaplayan Özerman cenaze törenlerini istemediğini belirtti. Kendisinin törensiz yolcu edinmek istediğini söyleyen Özerman, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"BENİ YAKSINLAR"

İşte Özerman'ın öldükten sonra yakılma isteğinin nedeni:

"Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar."