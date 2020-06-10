Esra Akkaya koronavirüs salgını sebebiyle taktığı maskeden dolayı enfeksiyon kaptığını açıkladı. Ünlü oyuncu takipçilerini de bilgilendirmek adına Instagram hesabından aynı maskeyi kullanmamaları konusunda uyardı.

AYNI MASKEYİ DEFALARCA KULLANDI!

Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.

"Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun."

Esra Akkaya, 1970 tarihinde İstanbul‘da Moda’da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak doğmuştur. Kaya ve Sarp adında ikiz erkek kardeşi vardır. 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosunda sahne hayatın başladı. 1988 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarını 1993 yılında bitirdi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Büyük Miras” adlı oyunda, Bakırköy Belediye Tiyatrosunda “Bedava mı Sandın” ve “Prometheus” adlı oyunlarında görev aldı. Antalya Devlet Tiyatrosu’nda da çalıştı. Tiyatro İstanbul’da çeşitli oyunlarda rol aldı.

1992 yılında çekilen Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolüyle tanındı.

Esra Akkaya’nın 1994 yılında yazmış olduğu “Bu Masal Bizim” adlı çocuk oyunu Akdeniz Kültürleri Vakfı’nca sahnelendi.

Esra Akkaya, 2003 yılında Kadıköy de “ Sihirli Anahtar “ adı altında bir kast ajansı kurdu. 2010 yılında kardeşleri Kaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro’yu kurdular.

Esra Akkaya, çok uzun bir aradan sonra 2013 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisine konuk Oyuncu oldu ve “20 Dakika” dizisinin ekibine katılarak ekranlara döndü.

Kalamış’ta eşiyle birlikte açtığı “Tatlı Huzur” kafesini işletmektedir.

Esra Akkaya, 5 kez evlendi:

1.evliliği: 1993 yılında Arda isimli bir doktor ile evlendi.

2.evliliği: 1999 yılında oyuncu Yetkin Dikinciler ile evlendi. 2000 yılında boşandı.

3.evliliği: 2001 yılında Fırat Kaya isimli bir öğretim görevlisi ile evlendi, 2002 yılında bir yıl sonra boşandı.

4.evliliği: 2004 yılında yönetmen Kudret Sabancı ile evlendi. 2006 yılının Mart ayında boşandılar.

5.evliliği: 2009 yılında Harun Uygural ile evlendi.

Tiyatro Oyunları :

1997 – Yeni Baştan : Neil Simon – Tiyatro İstanbul

1992 – Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Prometheus – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Bedava mı Sandın – Bakırköy Belediye Tiyatrosu

1988 – Büyük Miras – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri :

2013 – Muhteşem Yüzyıl – Konuk Oyuncu (100.Bölüm)

2013 – 20 Dakika

2005 – Sonradan Görmeler

2004 – Bir Dilim Aşk

2000 – Yarı Şaka Yarı Ciddi

1999 – Günaydın İstanbul Kardeş

1998 – Karanlıkta Biri Var

1995 – 2002 – Mahallenin Muhtarları