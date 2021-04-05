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Ünlü oyuncu Banu Alkan, acı haberi böyle paylaştı!

Hayatı boyunca birçok projede yer alan ünlü isim Banu Alkan kötü haberi aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından duyurdu. 

Ünlü oyuncu Banu Alkan, acı haberi böyle paylaştı!

63 yaşındaki ünlü sanatçı Banu Alkan kahreden haberi duyurdu. Alkan'ın ablası Fehime Alkan kansere yenik düştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölümü açıklayan Alkan, ablasının yer aldığı fotoğrafın üstüne, "Canım ablam değerli efsanem güneş ışığım ablamı kaybettim sevenlerimden dua bekliyorum acımız çok büyük çok derin Banu Alkan" yazdı.

"KANSER SAVAŞINI KAYBETTİ"

Alkan, acısını paylaştığı ve sevenlerinden dua istediği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına, "Acım çok büyük çok değerli kıymetli ablamı kaybettim... Allah rahmet eylesin nurlar içinde uyu güzel ablam kanser savaşını kaybetti." sözlerini düştü.

 

 

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