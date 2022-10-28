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Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Bennu Yıldırım'lar katıldığı bir programda kızı Ada Yarar'ın kendisi gibi oyunculuk yaptığını söylemiş, kızı merak konusu olmuştu. Ada Yarar'ın oynadığı diziyi öğrenince çok şaşıracaksınız...
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