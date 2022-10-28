Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!

Bennu Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Bülent Emin Yarar'la olan evliliğinden olan kızı Ada Yarar, gözlerden uzak bir şekilde büyümüştü.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Bennu Yıldırımlar, kızı Ada'nın da oyunculuk yaptığını söyleyerek izleyenleri şaşırtmıştı.