Bruno Ganz kimdir? Neden öldü? Bruno Ganz nerede oynamıştı? Öldü mü?

İsviçreli ünlü oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti. Sonsuzluk ve Bir Gün", "Çöküş", "Der Baader Meinhof" filmleriyle tanınan İsviçreli oyuncu Bruno Ganz 77 yaşında hayata veda etti.Ganz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

BRUNO GANZ KİMDİR?

Ganz son olarak 2018'de vizyona giren Lars von Trier'in "The House That Jack Built" filminde rol almıştı.

1941'de doğan aktör, İsviçreli bir fabrika işçisi babayla İtalyan bir annenin çocuğu olarak Zürih'te yaşamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ganz'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileyerek, kendisini "günümüzün en önemli aktörlerinden biri" olduğunu söyledi.