Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in açıklamaları Suriyelileri kızdırdı! "Suriyelilere saldıran iğrenç bir kadınsın senden nefret ediyoruz" Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncuya gelen yorumlar dikkat çekti.

1 7 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, adından söz ettirmeye devam ediyor.