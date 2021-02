Ünlü oyuncu Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifi Can Yaman, dün İtalyan spor spikeri olan sevgilisi Diletta Leotta'ya romantik bir evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can.." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. Spikerin, Yaman'ın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

1 10 Can Yaman Ferzan Öztepek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya gitmişti.